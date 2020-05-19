19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor Kayseri Gençlik ve Spor Hizmetlerine bağlı yüzme havuzunda saat 19.19'da İstiklal Marşı okunması KAYSERİ - Kayseri Gençlik ve Spor Hizmetlerine bağlı yüzme havuzunda saat 19.19'da İstiklal Marşı okundu.

Kayseri Gençlik ve Spor Hizmetlerine bağlı yüzme havuzunda saat 19.19'da İstiklal Marşı okunması KAYSERİ - Kayseri Gençlik ve Spor Hizmetlerine bağlı yüzme havuzunda saat 19.19'da İstiklal Marşı okundu. Kaynak: AA