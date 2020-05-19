19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor
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19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor

Kayseri Gençlik ve Spor Hizmetlerine bağlı yüzme havuzunda saat 19.19'da İstiklal Marşı okunması KAYSERİ - Kayseri Gençlik ve Spor Hizmetlerine bağlı yüzme havuzunda saat 19.19'da İstiklal Marşı okundu.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor
19.05.2020 22:22 | Son Güncelleme: 19.05.2020 22:23

Kayseri Gençlik ve Spor Hizmetlerine bağlı yüzme havuzunda saat 19.19'da İstiklal Marşı okunması KAYSERİ - Kayseri Gençlik ve Spor Hizmetlerine bağlı yüzme havuzunda saat 19.19'da İstiklal Marşı okundu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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