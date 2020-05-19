19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor Diyarbakır ve Siirt'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine tüm Türkiye'de olduğu gibi saatler 19.19'u gösterdiğinde İstiklal Marşı okundu.

Diyarbakır ve Siirt'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine tüm Türkiye'de olduğu gibi saatler 19.19'u gösterdiğinde İstiklal Marşı okundu.

Diyarbakır'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Diyarbakır Stadyumu'nda program düzenlendi.

Programda, ay-yıldızlı forma giyen sporcular, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında maske takarak ve sosyal mesafeyi gözeterek saat 19.19'da İstiklal Marşı'nı okudu.

Programda, Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Demir, şube müdürleri ve antrenörler, Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri, Sporcu Eğitim Merkezi, olimpik ve paralimpik havuz sporcuları katıldı.

Vali Güzeloğlu, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından vatandaşların 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Kadir Gecesi'ni kutladığını ifade ederek, Türkiye'nin güçlenerek ve gelişerek geleceğe emin adımlarla yürüdüğünü söyledi.

Ayrıca, Kazakistan'dan getirilerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Diyarbakır'daki yurtta gözlem altında tutulan Türk vatandaşları da saat 19.19'da kaldıkları odalarından pencerelerinden İstiklal Marşı okudu.

Siirt

Siirt'te de saatler 19.19'u gösterdiğinde kent genelinde balkonlarda İstiklal Marşı söylendi.

Vali Ali Fuat Atik, konutunun balkonunda Türk bayrakları sallayarak İstiklal Marşı'nı okudu.

Kent merkezinde de birçok kamu kurumu ile evlerin balkonuna Türk bayrakları asıldı.

Kaynak: AA