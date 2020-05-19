19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor
Yozgat'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.
19.05.2020 22:20 | Son Güncelleme: 19.05.2020 22:20
Yozgat'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.
Kovid-19 tedbirleri kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığına ait Çamlık Erkek Öğrenci Yurdu'nda karantinada kalan infaz koruma memurları ve yurt personeli yurt binasında İstiklal Marşı'nı okuyup ışıklarla 19 Mayıs 1919 yazdı.
Kaynak: AA