19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor
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19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor

İstanbul Boğazı'nda havai fişek gösterisi görüntüleri (havadan ve yerden) 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla, İstanbul Boğazı'nda havai fişek ve ışık gösterisi yapıldı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor
19.05.2020 22:01 | Son Güncelleme: 19.05.2020 22:01

İstanbul Boğazı'nda havai fişek gösterisi görüntüleri (havadan ve yerden) 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla, İstanbul Boğazı'nda havai fişek ve ışık gösterisi yapıldı.

Kaynak: AA

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