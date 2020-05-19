19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor
İstanbul Boğazı'nda havai fişek gösterisi görüntüleri (havadan ve yerden) 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla, İstanbul Boğazı'nda havai fişek ve ışık gösterisi yapıldı.
19.05.2020 22:01 | Son Güncelleme: 19.05.2020 22:01
İstanbul Boğazı'nda havai fişek gösterisi görüntüleri (havadan ve yerden) 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla, İstanbul Boğazı'nda havai fişek ve ışık gösterisi yapıldı.
Kaynak: AA