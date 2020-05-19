19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor İstanbul Boğazı'nda havai fişek gösterisi görüntüleri (havadan ve yerden) 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla, İstanbul Boğazı'nda havai fişek ve ışık gösterisi yapıldı.

İstanbul Boğazı'nda havai fişek gösterisi görüntüleri (havadan ve yerden) 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla, İstanbul Boğazı'nda havai fişek ve ışık gösterisi yapıldı. Kaynak: AA