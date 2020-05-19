19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Karaman'a gelerek Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Hatuniye Öğrenci Yurdu'nda karantinada kalan 288 kişi, yurdun pencerelerinden saat 19.19'da ay yıldızlı bayraklar eşliğinde İstiklal Marşı'nı okudu.
19.05.2020 21:44 | Son Güncelleme: 19.05.2020 21:44
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Karaman'a gelerek Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Hatuniye Öğrenci Yurdu'nda karantinada kalan 288 kişi, yurdun pencerelerinden saat 19.19'da ay yıldızlı bayraklar eşliğinde İstiklal Marşı'nı okudu.
Vatandaşlar da ellerindeki Türk bayraklarıyla İstiklal Marşı'na eşlik etti.
Kaynak: AA