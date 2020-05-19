19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor Şehitler Parkı'ndaki antrenör ve sporculardan görüntü İstiklal Marşı'nın okunması Vatandaşların balkondan eşlik etmesi Kastamonu'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla saat 19.19'da İstiklal Marşı okundu.

Şehitler Parkı'ndaki antrenör ve sporculardan görüntü İstiklal Marşı'nın okunması Vatandaşların balkondan eşlik etmesi Kastamonu'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla saat 19.19'da İstiklal Marşı okundu. Kentte belediye ve KYK anons sistemi, Gazi Stadı ve Hasan Doğan Tesisleri'nden İstiklal Marşı okundu. Şehitler Parkı'nda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen programda, antrenörler ve sporcular İstiklal Marşı okudu. Vatandaşlar da balkonlarına ve pencerelerine çıkarak İstiklal Marşı'na eşlik etti. Kaynak: AA