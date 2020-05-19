19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu Evlerden ve balkonlardan detaylar Vatandaşların bayrak sallaması İstiklal Marşı'nın okunması ESKİŞEHİR - Vatandaşlar 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlamak için 19.19'da evlerinin balkonlarından İstiklal Marşı'nı söyledi.

Evlerden ve balkonlardan detaylar Vatandaşların bayrak sallaması İstiklal Marşı'nın okunması ESKİŞEHİR - Vatandaşlar 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlamak için 19.19'da evlerinin balkonlarından İstiklal Marşı'nı söyledi. Kaynak: AA