19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu
Evlerden ve balkonlardan detaylar Vatandaşların bayrak sallaması İstiklal Marşı'nın okunması ESKİŞEHİR - Vatandaşlar 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlamak için 19.19'da evlerinin balkonlarından İstiklal Marşı'nı söyledi.
19.05.2020 20:58 | Son Güncelleme: 19.05.2020 20:58
Evlerden ve balkonlardan detaylar
Vatandaşların bayrak sallaması
İstiklal Marşı'nın okunması ESKİŞEHİR - Vatandaşlar 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlamak için 19.19'da evlerinin balkonlarından İstiklal Marşı'nı söyledi.
Kaynak: AA