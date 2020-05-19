19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı teknelerle denizde kutlandı Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında saatler 19.19'u gösterdiğinde evlerinin balkon ve pencerelerinden İstiklal Marşı'nı okudu.

Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında saatler 19.19'u gösterdiğinde evlerinin balkon ve pencerelerinden İstiklal Marşı'nı okudu.

Antalya'da yeni tip koronovirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında alanlarda kutlanamayan 19 Mayıs coşkusu balkonlara taşındı.

Vatandaşlar, Türk bayraklarıyla süsledikleri balkon ve pencerelerinden saat 19.19'da hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı coşkuyla seslendirdi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü hizmet binası önünde toplanan çeşitli şubelerde görevli polis memurları da aynı saatte İstiklal Marşı'nı okudu. Polis memurlarına çevredeki evlerin balkonlarına çıkan vatandaşlar eşlik etti.

Muratpaşa Belediyesince gerçekleştirilen organizasyonda, Kaleiçi Yat Limanı'ndan hareket eden tekneler, Düden Şelalesi'ne kadar Türk bayrakları ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün posterleriyle denizde görsel şölen sundu. Teknedekiler, denizde dev Türk bayrağı açtı.

Antalya'da aralarında milli atlet Ramil Guliyev, milli tekvandocu Nur Tatar Askari ile Kırkpınar Başpehlivanı Orhan Okulu'nun da bulunduğu bir grup sporcu, bugüne özel süslenen Antalya Spor Salonu'nda saatler 19.19'u gösterdiğinde birlikte İstiklal Marşı'nı okudu.

Sporcular daha sonra canlı yayınlanan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşmasını takip etti.

Antalya Stadı'nda da Atatürk posteri ve Türk bayrağı açıldı, İstiklal Marşı seslendirildi.

Alanya ilçesinde bir grup balıkçı, 19 Mayıs'ı kutlamak için birlikte denize açıldı. Saatler 19.19'u gösterdiğinde meşale yakılarak İstiklal Marşı okunan etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.

Kaynak: AA