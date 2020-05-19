19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor
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19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor

Sivas, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Kırşehir, Kırıkkale ve Yozgat'ta saat 19.19'da evlerin balkon ve pencerelerinden İstiklal Marşı okundu.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor
19.05.2020 20:36 | Son Güncelleme: 19.05.2020 20:36

Sivas, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Kırşehir, Kırıkkale ve Yozgat'ta saat 19.19'da evlerin balkon ve pencerelerinden İstiklal Marşı okundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Sivas'ta saat 19.19'da evlerinin balkonları ve pencerelerine çıkan vatandaşlar İstiklal Marşı'nı seslendirdi.

Türk bayraklarını sallayan vatandaşlar, bayram coşkusuna evlerinden ortak oldu.

Niğde

Niğde'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün gençlik merkezi üyesi grup, 5 Şubat Stadyumu'nda bir araya gelerek İstiklal Marşı'nı okudu.

AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin ve Gençlik ve Spor İl Müdürü İlker Ötgünlü'nün katıldığı etkinlikte sosyal mesafeye dikkat edildi.

Vatandaşlar da evlerinin balkonuna çıkarak 19 Mayıs coşkusuna ortak oldu.

Nevşehir

Nevşehir'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla belediye öncülüğünde etkinlik düzenlendi.

Köprübaşı mevkisinde bisikletleriyle bir araya gelen 20 yaş üstü 101 genç, Atatürk Bulvarı'nı takip ederek Damat İbrahim Paşa Külliyesine kadar kortej oluşturdu.

Nevşehir Belediyesi ekiplerince hazırlanan "19 Mayıs" yazılı meşaleyi yakan katılımcılar, saat 19.19'da saygı duruşunda bulunup belediye bandosu eşliğinde İstiklal Marşı'nı okudu.

Etkinliğe katılanlar, Kovid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına riayet ederek maske taktı.

Kayseri

Kayseri'de saat 19.19'da evlerinin balkonları ve pencerelerine çıkan vatandaşlar İstiklal Marşı'nı okudu.

Türk bayrakları sallayıp alkış tutan vatandaşlar, bayram coşkusuna evlerinden ortak oldu.

Kırşehir

Kırşehir'de vatandaşlar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusunu evlerinde yaşadı.

Saat 19.19'da genç, yaşlı, çocuk, hep birlikte balkon ve pencerelerden İstiklal Marşı coşkuyla seslendirildi. Kent genelinde katılım yoğun olurken evlerin balkon ve pencereleri Türk bayraklarıyla donatıldı.

Kırşehir'de, Maldivler'den getirilerek karantina için yurda yerleştirilen Türk vatandaşları da yurdun pencerelerinden İstiklal Marşı'nı seslendirdi.

Ahi Evran Üniversitesi Yerleşkesi yanındaki Fatma Bacı Öğrenci Yurdu'nda karantina sürelerini geçiren 209 Türk vatandaşı, saat 19.19'da Türk bayraklarıyla odalarının pencerelerine çıktı.

Yurt görevlilerinin ses sistemiyle çaldığı İstiklal Marşı'nı eşlik ederek hep birlikte söyleyen vatandaşlar, coşkuyla bayramı kutladı.

Kırıkkale

Kırıkkale'de Tanzanya ve Kuveyt'ten getirilerek Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Hatice Hanım Kız Öğrenci Yurdu'nda karantinaya alınan vatandaşlar için 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı töreni düzenlendi.

Yurdun bahçesinde saat 19.19'da görevliler ve odalarının pencerelerine çıkan vatandaşlar hep birlikte İstiklal Marşı'nı okudu.

Görevliler, daha sonra "Ölürüm Türkiyem" şarkısı eşliğinde açtıkları büyük Türk bayrağı ile yurdun bahçesinde yürüdü.

Yurtta kalanlar da Türk bayraklarıyla şarkıya eşlik etti.

Yozgat

Yozgat'ta Kuveyt'ten getirilerek Gençlik ve Spor Bakanlığına ait Sürmeli Kız Öğrenci Yurdu'nda karantinada kalan vatandaşlar ve yurt personeli, saat 19.19'da sosyal mesafe kuralına uyarak İstiklal Marşı'nı okudu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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