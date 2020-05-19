19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor
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19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor

Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Kilis ve Adıyaman'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında saat 19.19'da İstiklal Marşı okundu.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor
19.05.2020 20:36 | Son Güncelleme: 19.05.2020 20:36

Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Kilis ve Adıyaman'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında saat 19.19'da İstiklal Marşı okundu.

Gaziantep'te vatandaşlar kutlamalar kapsamında saat 19.19'da evlerinin balkon ve pencerelerine çıktı.

Hep birlikte İstiklal Marşı okuyan vatandaşlar, 19 Mayıs coşkusuna katıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ekipleri de Kalyon Stadyumu'nda İstiklal Marşı'nı okudu.

Şanlıurfa'da, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ekipleri 11 Nisan Stadyumu'nda, vatandaşlar ise evlerinde İstiklal Marşı'nı okuyarak balkon ve pencerelerinden Türk bayraklarını salladı.

Kahramanmaraş'ta da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ekipleri, 12 Şubat Stadyumu'nda Türk bayrakları açarak meşaleler yaktı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı bütün birimlerden oluşan polis ekipleri, Ulu Cami Meydanı'nda hilal oluşturup İstiklal Marşı'nı okudu.

Malatya, Kilis ve Adıyaman'da da saatler 19.19'u gösterdiğinde okunan İstiklal Marşı'yla vatandaşlar 19 Mayıs coşkusuna evlerinden de olsa katıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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