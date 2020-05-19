19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor
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19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor

Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında saatler 19.19'u gösterdiğinde evlerinin balkon ve pencerelerinden İstiklal Marşı'nı okudu.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor
19.05.2020 20:20 | Son Güncelleme: 19.05.2020 20:20

Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında saatler 19.19'u gösterdiğinde evlerinin balkon ve pencerelerinden İstiklal Marşı'nı okudu.

Antalya'da yeni tip koronovirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında alanlarda kutlanamayan 19 Mayıs coşkusu balkonlara taşındı.

Vatandaşlar, Türk bayraklarıyla süsledikleri balkon ve pencerelerinden saat 19.19'da hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı coşkuyla seslendirdi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü hizmet binası önünde toplanan çeşitli şubelerde görevli polis memurları da aynı saatte İstiklal Marşı'nı okudu. Polis memurlarına çevredeki evlerin balkonlarına çıkan vatandaşlar eşlik etti.

Muratpaşa Belediyesince gerçekleştirilen organizasyonda, Kaleiçi Yat Limanı'ndan hareket eden tekneler, Düden Şelalesi'ne kadar Türk bayrakları ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün posterleriyle denizde görsel şölen sundu. Teknedekiler, denizde dev Türk bayrağı açtı.

Antalya'da aralarında milli atlet Ramil Guliyev, milli tekvandocu Nur Tatar Askari ile Kırkpınar Başpehlivanı Orhan Okulu'nun da bulunduğu bir grup sporcu, bugüne özel süslenen Antalya Spor Salonu'nda saatler 19.19'u gösterdiğinde birlikte İstiklal Marşı'nı okudu.

Sporcular daha sonra canlı yayınlanan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşmasını takip etti.

Antalya Stadı'nda da Atatürk posteri ve Türk bayrağı açıldı, İstiklal Marşı seslendirildi.

Alanya ilçesinde bir grup balıkçı, 19 Mayıs'ı kutlamak için birlikte denize açıldı. Saatler 19.19'u gösterdiğinde meşale yakılarak İstiklal Marşı okunan etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.

Muğla

Tüm yurtta olduğu gibi Muğla merkez ve ilçelerinde de vatandaşlar, Türk bayraklarıyla süsledikleri balkon ve pencerelerden İstiklal Marşı'nı saat 19.19'da hep bir ağızdan coşkuyla söyledi.

Marmaris Körfezi'nde demirli bulunan Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı iki askeri gemide görevli askerler 19.19'da İstiklal Marşı'nı okudu.

Isparta ve Burdur

Isparta ve Burdur'da da vatandaşlar balkonlarından hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okuyarak bayram coşkusu yaşadı.

ABD'den gelen Türk vatandaşları karantinada kaldıkları Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Murat Hüdavendigar Erkek Öğrenci Yurdu'nun pencerelerinden İstiklal Marşı'nı okuyarak ellerindeki Türk bayraklarını salladı.

Burdur'a ABD'den getirilen 147 Türk vatandaşının karantinada tutulduğu Fereli Sinan Efendi Yurt Müdürlüğünün penceresinden de sallanan ay-yıldız bayraklar eşliğinde İstiklal Marşı yükseldi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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