19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu - Dolmabahçe
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında saatler 19.19'u gösterdiğinde vatandaşlar evlerinin balkon ve pencerelerinden İstiklal Marşı'nı okudu.
19.05.2020 20:06 | Son Güncelleme: 19.05.2020 20:06
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında saatler 19.19'u gösterdiğinde vatandaşlar evlerinin balkon ve pencerelerinden İstiklal Marşı'nı okudu.
Kaynak: AA