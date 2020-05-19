19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında milli sporcularla saat 19.19'da İstiklal Marşı'nı okudu.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı
19.05.2020 20:04 | Son Güncelleme: 19.05.2020 20:04

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında milli sporcularla saat 19.19'da İstiklal Marşı'nı okudu.

Türkiye'nin 81 ilinde gerçekleşen etkinliğe Bakan Kasapoğlu, Ankara'da Eryaman'daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezinde (TOHM) katıldı.

Saatler 19.19'u gösterdiğinde Bakan Kasapoğlu ve beraberindeki 27 milli sporcu, İstiklal Marşı'nı büyük bir coşkuyla söyledi.

İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından açıklamalarda bulunan Bakan Kasapoğlu, başta gençlerin olmak üzere tüm Türkiye'nin bayramını kutlayarak, şunları kaydetti:

"Milli mücadelenin 101. yılı. Biliyorsunuz o atılan ilk adım. Yakılan ilk meşale sonrası o günden bugüne önümüze çıkan engelleri bir bir aştık. Bu, aziz milletin ne kadar asil ne kadar güçlü ve hiçbir zaman engellenemez bir ruha sahip olduğunu gösteriyor. Gönüllerimiz bir olduğu müddetçe bu birlik tablosuyla beraberlik ruhuyla her türlü engeli aşacağımızdan hiçbir şüphemiz yok. Milli mücadele ruhuyla gençlerimizle, sporcularımızla, milletimizin tüm fertleriyle, yarınlara olan güçlü yürüyüşümüzden asla ve asla hiçbir şekilde şüphemiz yok. İnşallah, yarınların Türkiye'si daha aydınlık gençlerimizle birlikte var olacaktır."

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını rahmetle anan Bakan Kasapoğlu, "Sporcularımız bugün ülkemizin dört bir yanında marşımızı söyledi. İstiklal Marşımız salonlarımızdan, statlarımızdan, yurtlarımızdan yükseldi ve hiçbir zaman ne marşlarımız ne ezanlarımız kesilmeyecektir, ona inanıyoruz. Biz gençlerimize güveniyoruz. Bugün gençlerimizin bayramı. Gençlerimiz bizim en büyük umudumuz en büyük gücümüz. Sayın Cumhurbaşkanımızın gençlerimize verdiği değerle, o engin vizyonla, gençlerimiz için üretmeye devam edeceğiz. Gençlerimiz için çalışmaya ve onları her alanda, bilimde, sanatta, sporda, kültürde güçlü olmaları yönünde ve yarınların sadece Türkiye'sine değil dünyaya adeta imzasını atacak şahsiyette yetiştirme yönünde çabamız, gayretimiz devam edecek."

Bakan Kasapoğlu'na milli sporcular Eşref Apak, Kıvılcım Kaya Salman, Oğuz Akgül, Savaş Parlak (Atletizm), İlke Özyüksel (Modern pentatlon), Enver Yıldırım, Deniz Selin Ünlüdağ (Eskrim), Beril Böcekler, Merve Tuncel, Ece Tanrıverdi, Duru Tanrıverdi, Deniz Ertan, Defne Taçyıldız (Yüzme), İlayda Tarhan, Zeynep Gökçe, Azra Lökeli (Atıcılık), Murat Oğuz (Paralimpik atıcılık), Abdullah Öztürk (Paralimpik masa tenisi), Soner Demirtaş, Selahattin Kılıçsallayan, Fatih Erdin, Selim Kozan (Güreş), Hasan Gezik, Hüseyin Gezik, Mustafa Çavdar, Ozan Can Aslantaş, (Boks) ve Cebrail Acar (Halter) eşlik etti.

Türkiye'nin diğer illerinde Ramil Guliyev, Nur Tatar Askari, Ecem Güzel, Cenk İldem başta olmak üzere yüzlerce milli sporcu İstiklal Marşı okuma etkinliğine katıldı.

Tesisin etrafındaki binalarda bulunan vatandaşlar da balkonlarına çıkarak İstiklal Marşı'nın Bakan Kasapoğlu ve sporcularla okudu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Erdoğan, Ramazan Bayramı'ndaki sokağa çıkma yasağından muaf tutulan meslekleri açıkladı Haber
Erdoğan, Ramazan Bayramı'ndaki sokağa çıkma yasağından muaf tutulan meslekleri açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılış töreninde sosyal mesafe ve maske uyarısı Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılış töreninde sosyal mesafe ve maske uyarısı
Şafak Sezer'den eski rol arkadaşları Büşra Pekin ve Ersin Korkut'a sert tepki: Bir daha çalışmam! Haber
Şafak Sezer'den eski rol arkadaşları Büşra Pekin ve Ersin Korkut'a sert tepki: Bir daha çalışmam!
ABD'de sadece tavşanları etkileyen yeni bir ölümcül salgın ortaya çıktı Haber
ABD'de sadece tavşanları etkileyen yeni bir ölümcül salgın ortaya çıktı
Tavşanlı'da denetim yapan doktorun testi pozitif çıktı, 50 berber karantinaya alındı Haber
Tavşanlı'da denetim yapan doktorun testi pozitif çıktı, 50 berber karantinaya alındı
Son Dakika: Türkiye'de 19 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 28 oldu, 1022 yeni vaka tespit edildi Haber
Son Dakika: Türkiye'de 19 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 28 oldu, 1022 yeni vaka tespit edildi
Çin'de bir kadın, kendisini aldatan sevgilisine 'Günlerce ağladım, sıra sende' notuyla 1 ton soğan gönderdi
Çin'de bir kadın, kendisini aldatan sevgilisine "Günlerce ağladım, sıra sende" notuyla 1 ton soğan gönderdi
TRT'nin '19 Mayıs Cumhuriyet Bayramı' hatası sosyal medyada tepki çekti
TRT'nin "19 Mayıs Cumhuriyet Bayramı" hatası sosyal medyada tepki çekti
Çinli bilim insanları duyurdu: Koronavirüs aşısına gerek kalmayabilir
Çinli bilim insanları duyurdu: Koronavirüs aşısına gerek kalmayabilir
Milyonluk hırsızlığı sosyal medya paylaşımı yakalattı
Milyonluk hırsızlığı sosyal medya paylaşımı yakalattı
Kırmızı listeyle koruma altına alınan köpek balığı sahile vurdu
Kırmızı listeyle koruma altına alınan köpek balığı sahile vurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çocuklara bayram hediyesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çocuklara bayram hediyesi
Khabib Nurmagomedov, koronavirüse yakalanan babasının durumunun kritik olduğunu söyledi
Khabib Nurmagomedov, koronavirüse yakalanan babasının durumunun kritik olduğunu söyledi
Podolski, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla 19 Mayıs'ı kutladı
Podolski, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla 19 Mayıs'ı kutladı
Fenerbahçe'de futbolcu, teknik heyet ve tesis çalışanlarına yapılan ikinci koronavirüs testleri negatif çıktı
Fenerbahçe'de futbolcu, teknik heyet ve tesis çalışanlarına yapılan ikinci koronavirüs testleri negatif çıktı
Son Dakika: Erdoğan'dan gençlere 19 Mayıs mesajı: 101 sene önce atılan ilk adımın anlamını kavrayın
Son Dakika: Erdoğan'dan gençlere 19 Mayıs mesajı: 101 sene önce atılan ilk adımın anlamını kavrayın
Galatasaray'dan 'Sensiz Olmaz Galatasaray' kampanyası! Taraftar fotoğrafları tribünlere konulacak
Galatasaray'dan "Sensiz Olmaz Galatasaray" kampanyası! Taraftar fotoğrafları tribünlere konulacak
Çinli uzmanlara göre, koronavirüs enfeksiyonun çaresi insan vücudunda bulunuyor
Çinli uzmanlara göre, koronavirüs enfeksiyonun çaresi insan vücudunda bulunuyor
İçişleri Bakanlığı'ndan Ekrem İmamoğlu'na yönelik soruşturmalarla ilgili açıklama: Hukuka aykırılık bulunmamaktadır
İçişleri Bakanlığı'ndan Ekrem İmamoğlu'na yönelik soruşturmalarla ilgili açıklama: Hukuka aykırılık...
ABD Başkanı Trump: Koronaya karşı hidroksiklorokin kullanıyorum
ABD Başkanı Trump: Koronaya karşı hidroksiklorokin kullanıyorum
Ramazan Bayramı'nı kapsayan 23-26 Mayıs tarihleri arasında sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Ramazan Bayramı'nı kapsayan 23-26 Mayıs tarihleri arasında sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Siyasilerden 19 Mayıs mesajları! Hangi lider, ne mesaj paylaştı?
Siyasilerden 19 Mayıs mesajları! Hangi lider, ne mesaj paylaştı?
George Best'in eşi Angie Best: Rehabilitasyondayken bile beni aldattı
George Best'in eşi Angie Best: Rehabilitasyondayken bile beni aldattı
Adıyaman'da bir baba, tartıştığı oğlunu bıçakladı
Adıyaman'da bir baba, tartıştığı oğlunu bıçakladı
Koronavirüs, dış dünyadan izole yaşayan Waorani kabilesine de sıçradı
Koronavirüs, dış dünyadan izole yaşayan Waorani kabilesine de sıçradı
Esed, kuzeni ve ülkenin en zengin insanı olan Rami Mahluf'un mal varlığına el koydu
Esed, kuzeni ve ülkenin en zengin insanı olan Rami Mahluf'un mal varlığına el koydu
Bir kadınla evli olduğu söylenen Zeynep Korel'den, Bergüzar'a yaylım ateşi: Konuşursam evden çıkamaz
Bir kadınla evli olduğu söylenen Zeynep Korel'den, Bergüzar'a yaylım ateşi: Konuşursam evden çıkamaz
Büyükçekmece'de korkutan görüntü! Kronomid istilası yaşanıyor
Büyükçekmece'de korkutan görüntü! Kronomid istilası yaşanıyor
Merih Demiral'dan Ronaldo itirafı: Karşılaşmayı hiç istemezdim
Merih Demiral'dan Ronaldo itirafı: Karşılaşmayı hiç istemezdim
Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan Ilısu Barajı'nda elektrik üretimi başladı
Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan Ilısu Barajı'nda elektrik üretimi başladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Mustafa Destici Adil Karaismailoğlu
Magazin Neva Hadise Ebru Şallı Onur Saylak
Spor Ali Koç Metin Oktay Fatih Terim Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Haziran 19 Mayıs Dünya Sağlık Örgütü Çin Halk Cumhuriyeti
Şu an buradasınız: 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.5.2020 20:04:07. #1.14#
title