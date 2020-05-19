19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu Balkonlarından ve Camlarından kutlamalara eşlik eden vatandaşlar İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında saatler 19.

Balkonlarından ve Camlarından kutlamalara eşlik eden vatandaşlar İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında saatler 19.19'u gösterdiğinde vatandaşlar evlerinin balkon ve pencerelerinden İstiklal Marşı'nı okudu. Kaynak: AA