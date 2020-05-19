19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Saygı duruşu ve istiklal marşı Yapılan konuşmalar Çelenk bırakma töreni Genel görüntüler Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, 19 Mayıs'ın 101. yıl dönümü kutlandı.

Saygı duruşu ve istiklal marşı Yapılan konuşmalar Çelenk bırakma töreni Genel görüntüler Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, 19 Mayıs'ın 101. yıl dönümü kutlandı. Kaynak: AA