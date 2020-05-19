19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı
Saygı duruşu ve istiklal marşı Yapılan konuşmalar Çelenk bırakma töreni Genel görüntüler Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, 19 Mayıs'ın 101. yıl dönümü kutlandı.
19.05.2020 20:01 | Son Güncelleme: 19.05.2020 20:01
Saygı duruşu ve istiklal marşı
Yapılan konuşmalar
Çelenk bırakma töreni
Genel görüntüler Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, 19 Mayıs'ın 101. yıl dönümü kutlandı.
Kaynak: AA