19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı
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19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı

Saygı duruşu ve istiklal marşı Yapılan konuşmalar Çelenk bırakma töreni Genel görüntüler Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, 19 Mayıs'ın 101. yıl dönümü kutlandı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı
19.05.2020 20:01 | Son Güncelleme: 19.05.2020 20:01

Saygı duruşu ve istiklal marşı

Yapılan konuşmalar

Çelenk bırakma töreni

Genel görüntüler Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, 19 Mayıs'ın 101. yıl dönümü kutlandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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