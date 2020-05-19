19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor NUR Kazakistan'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Türkiye'nin Nur Sultan Büyükelçiliğinde düzenlenen törenle kutlandı.

NUR Kazakistan'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Türkiye'nin Nur Sultan Büyükelçiliğinde düzenlenen törenle kutlandı.

Türkiye'nin Nur Sultan Büyükelçisi Ufuk Ekici'nin ev sahipliğinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle dar çerçevede sıhhi önlemler alınarak düzenlenen törene büyükelçilik çalışanları katıldı.

Törende büyükelçilik binasında bulunan Mustafa Kemal Atatürk'ün büstüne çiçek bırakıldı.

Büyükelçi Ekici, yaptığı konuşmada, 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkan Atatürk'ün Mili Mücadele meşalesini yakarak milletin kaderini değiştirdiğini belirterek, "Atatürk, Kurtuluş Savaşımızın başarıyla sonuçlanmasının ardından bu anlamlı günü Cumhuriyetimizi emanet ettiği gençliğe bayram olarak armağan etmiştir." dedi.

Milli Mücadelenin başlangıcının 101. yıl dönümünde gençler başta olmak üzere herkesin bayramını kutlayan Ekici, "Bu vesileyle Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bütün Milli Mücadele kahramanlarımızı, vatanımız için canlarını feda eden tüm şehit ve gazilerimizi saygıyla ve minnetle anıyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA