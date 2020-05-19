19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla spor etkinliği düzenlendi.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla spor etkinliği düzenlendi. İslahiye Gençlik ve Spor Müdürlüğünce 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlama programı kapsamında Serinevler TOKİ Konutlarında spor antrenörü Eray Alasköz eşliğinde spor etkinliği yapıldı. Vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle balkonlarından müzik eşliğindeki sportif faaliyetlere katıldı. Kaynak: AA