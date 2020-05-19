19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Kahramankazan'da törenlerle kutlandı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Kahramankazan'da törenlerle kutlandı.

Milli Egemenlik Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törenler, okullar arasında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödül verilmesiyle devam etti.

Kutlamalar kapsamında kortej düzenlendi. Jandarma, emniyet ve belediyeye ait araçlarından oluşan araç konvoyu, marşlar ve şarkılar eşliğinde cadde ve sokakları dolaştı.

Kaymakam Engin Aksakal ve Belediye Başkanı Serhat Oğuz, kortejde halkı selamladı.

Kaynak: AA