19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Mersin'nin Mut ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde düzenlenen törenlerle kutlandı.
19.05.2020 15:18 | Son Güncelleme: 19.05.2020 15:18
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Mersin'nin Mut ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde düzenlenen törenlerle kutlandı.
Mut Gençlik ve Spor Müdür Vekili Muhammet Senemli, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Katılımcılar, Kovid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uyup maske taktı.
Kaynak: AA