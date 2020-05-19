19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor Van'ın Muradiye ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları renkli görüntü oluşturdu.

Van'ın Muradiye ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları renkli görüntü oluşturdu.

Muradiye Emniyet Müdürlüğü, Belediye Başkanlığı, Jandarma Komutanlığı ile Kızılay'a ait araçlar Türk bayraklarıyla süslenerek oluşturulan konvoyla ilçe merkezinde tur attı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinden çıkmaları kısıtlanan vatandaşlar, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ve Muradiye Genç Türk Kızılay gönüllüleri öncülüğünde gerçekleştirilen etkinliğe balkonlarından bayrak sallayarak destek verdi.

Muradiye Gençlik ve Spor Müdürü Çağlar Kayakeser, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlananların bu coşkuya ortak olmaları için bu etkinliği düzenlendiklerini belirterek, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Kaynak: AA