19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Düziçi Belediyesi tarafından vatandaşlara ücretsiz kitap dağıtıldı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Düziçi Belediyesi tarafından vatandaşlara ücretsiz kitap dağıtıldı. Düziçi Atatürk ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, Belediye Başkanı Alper Öner, kitapları tek tek imzalayarak vatandaşlara verdi. Herkesin bayramını kutlayan Öner, yeni tip koronavirüs tedbirleri nedeniyle buruk geçen resmi ve dini bayramların gelecekte çok daha coşkulu kutlanacağına inandığını söyledi. Kaynak: AA