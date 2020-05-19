19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Düziçi Belediyesi tarafından vatandaşlara ücretsiz kitap dağıtıldı.
19.05.2020 14:56 | Son Güncelleme: 19.05.2020 14:56
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Düziçi Belediyesi tarafından vatandaşlara ücretsiz kitap dağıtıldı.
Düziçi Atatürk ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, Belediye Başkanı Alper Öner, kitapları tek tek imzalayarak vatandaşlara verdi.
Herkesin bayramını kutlayan Öner, yeni tip koronavirüs tedbirleri nedeniyle buruk geçen resmi ve dini bayramların gelecekte çok daha coşkulu kutlanacağına inandığını söyledi.
Kaynak: AA