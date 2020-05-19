19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor

Kafkas Üniversitesi TOKİ Konutları'nda ikamet eden badminton sporcusu Kuzey Akan'a 19 Mayıs'ta dünyaya gelmesi nedeniyle Kars Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Ayhan Yüreğir ve antrenörü tarafından doğum günü sürprizi yapıldı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor
19.05.2020 14:40 | Son Güncelleme: 19.05.2020 14:40

Kafkas Üniversitesi TOKİ Konutları'nda ikamet eden badminton sporcusu Kuzey Akan'a 19 Mayıs'ta dünyaya gelmesi nedeniyle Kars Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Ayhan Yüreğir ve antrenörü tarafından doğum günü sürprizi yapıldı.

Akan, doğum gününü kutlamak için evine gelen Yüreğir ve antrenörünü karşısında görünce heyecanlanarak teşekkür etti.

Yüreğir, gazetecilere yaptığı açıklamada, koronavirüs nedeniyle alandaki etkinliklerin iptal edildiğini ifade ederek, kendilerinin de 19 Mayıs'ta doğan bazı sporculara evlerinde sürpriz yaptıklarını ifade etti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çocuklara bayram hediyesi Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çocuklara bayram hediyesi
Çinli bilim insanları duyurdu: Koronavirüs aşısına gerek kalmayabilir Haber
Çinli bilim insanları duyurdu: Koronavirüs aşısına gerek kalmayabilir
Pınar Altuğ'un eşinin doğum gününü kutlamak için paylaştığı video sosyal medyayı salladı Haber
Pınar Altuğ'un eşinin doğum gününü kutlamak için paylaştığı video sosyal medyayı salladı
Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün, Acun Ilıcalı'nın kulübü satın almak istediğini doğruladı Haber
Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün, Acun Ilıcalı'nın kulübü satın almak istediğini doğruladı
Karantina bölgesine girmeye çalışırken yakalanan şahıs, kesilen cezaya ağlayarak itiraz etti Haber
Karantina bölgesine girmeye çalışırken yakalanan şahıs, kesilen cezaya ağlayarak itiraz etti
İslamiyet'e ve Hz. Muhammed'e hakaret eden Fırat Erez tutuklandı Haber
İslamiyet'e ve Hz. Muhammed'e hakaret eden Fırat Erez tutuklandı
Son dakika: 15 ilde uygulanacak seyahat kısıtlaması 15 gün daha uzatıldı
Son dakika: 15 ilde uygulanacak seyahat kısıtlaması 15 gün daha uzatıldı
Bir kadınla evli olduğu söylenen Zeynep Korel'den, Bergüzar'a yaylım ateşi: Konuşursam evden çıkamaz
Bir kadınla evli olduğu söylenen Zeynep Korel'den, Bergüzar'a yaylım ateşi: Konuşursam evden çıkamaz
Son dakika: Suriye'de savaş bitebilir! Esed rejimi ve muhalifler masaya oturacak
Son dakika: Suriye'de savaş bitebilir! Esed rejimi ve muhalifler masaya oturacak
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 28'e yükseldi
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 28'e yükseldi
Bakan Soylu, Gazeteci Müyesser Yıldız'a sert çıktı: Bir PKK bir de sen üzülmüşsün
Bakan Soylu, Gazeteci Müyesser Yıldız'a sert çıktı: Bir PKK bir de sen üzülmüşsün
Brezilyalı TikTok fenomeni çene cerrahıyla evlendikten sonra bambaşka bir görünüme kavuştu
Brezilyalı TikTok fenomeni çene cerrahıyla evlendikten sonra bambaşka bir görünüme kavuştu
Prof. Dr. Ersoy, Akdeniz bölgesi için uyardı: 8 şiddetinden büyük depremden etkilenebilir
Prof. Dr. Ersoy, Akdeniz bölgesi için uyardı: 8 şiddetinden büyük depremden etkilenebilir
Kim Milyoner Olmak İster'de çıkan Sabri Sarıoğlu sorusu, sosyal medyayı salladı
Kim Milyoner Olmak İster'de çıkan Sabri Sarıoğlu sorusu, sosyal medyayı salladı
Son Dakika: Salgın nedeniyle Türkiye'de 2019-2020 eğitim-öğretim dönemi sona erdi
Son Dakika: Salgın nedeniyle Türkiye'de 2019-2020 eğitim-öğretim dönemi sona erdi
Son Dakika: Erdoğan'dan gençlere 19 Mayıs mesajı: 101 sene önce atılan ilk adımın anlamını kavrayın
Son Dakika: Erdoğan'dan gençlere 19 Mayıs mesajı: 101 sene önce atılan ilk adımın anlamını kavrayın
Pakistan'da bir erkek ile görüntülenen iki kız çocuğu, aileleri tarafından öldürüldü
Pakistan'da bir erkek ile görüntülenen iki kız çocuğu, aileleri tarafından öldürüldü
Yalancı katil balinalar tarihte ilk kez Türkiye kara sularında görüldü
Yalancı katil balinalar tarihte ilk kez Türkiye kara sularında görüldü
Bilim insanları yaşlanmayı hızlandıran yiyecekleri tespit etti
Bilim insanları yaşlanmayı hızlandıran yiyecekleri tespit etti
Yabancı futbolcuların korona nedeniyle yaptığı yüzde 15'lik maaş indirimine Tanju Çolak'tan eleştiri: Dalga mı geçiyorlar?
Yabancı futbolcuların korona nedeniyle yaptığı yüzde 15'lik maaş indirimine Tanju Çolak'tan eleştiri: Dalga mı...
Alanya'da Rus turist çırılçıplak havuza girdi
Alanya'da Rus turist çırılçıplak havuza girdi
Denetim yapan doktorun koronavirüs testi pozitif çıkınca 50 berber karantinaya alındı
Denetim yapan doktorun koronavirüs testi pozitif çıkınca 50 berber karantinaya alındı
Çinli uzmanlara göre, koronavirüs enfeksiyonun çaresi insan vücudunda bulunuyor
Çinli uzmanlara göre, koronavirüs enfeksiyonun çaresi insan vücudunda bulunuyor
Kars'ın Kağızman ilçesinde 7 teröristin etkisiz hale getirilmesiyle Çemçe grubu tamamen yok edildi
Kars'ın Kağızman ilçesinde 7 teröristin etkisiz hale getirilmesiyle Çemçe grubu tamamen yok edildi
ABD Başkanı Trump: Koronaya karşı hidroksiklorokin kullanıyorum
ABD Başkanı Trump: Koronaya karşı hidroksiklorokin kullanıyorum
Prof. Dr. Aynur Eren Topkaya: Koronavirüsü belirtisiz geçirenler, belirti gösterenlerden daha fazla
Prof. Dr. Aynur Eren Topkaya: Koronavirüsü belirtisiz geçirenler, belirti gösterenlerden daha fazla
Müge Anlı'nın ekrana dönüş tarihi belli oldu
Müge Anlı'nın ekrana dönüş tarihi belli oldu
Beşiktaş paylaşımı yapan Bursasporlu Yiğit Şengil, takımdan gönderildi
Beşiktaş paylaşımı yapan Bursasporlu Yiğit Şengil, takımdan gönderildi
Bursa'da 20 dönümlük alana taşlarla dev Atatürk imzası oluşturuldu
Bursa'da 20 dönümlük alana taşlarla dev Atatürk imzası oluşturuldu
Son Dakika: Camiler 29 Mayıs'tan itibaren öğle ve ikindi namazlarında açık olacak
Son Dakika: Camiler 29 Mayıs'tan itibaren öğle ve ikindi namazlarında açık olacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Ziya Selçuk Süreyya Önder Süleyman Soylu Mehmet Cahit Turhan
Magazin Emrah Hadise Ebru Şallı Kenan İmirzalıoğlu
Spor Metin Oktay Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu Malcolm Thomas Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Haziran 19 Mayıs Fenerbahçe Recep Tayyip Erdoğan
Şu an buradasınız: 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.5.2020 14:41:18. #1.15#
title