19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor Kafkas Üniversitesi TOKİ Konutları'nda ikamet eden badminton sporcusu Kuzey Akan'a 19 Mayıs'ta dünyaya gelmesi nedeniyle Kars Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Ayhan Yüreğir ve antrenörü tarafından doğum günü sürprizi yapıldı.

Kafkas Üniversitesi TOKİ Konutları'nda ikamet eden badminton sporcusu Kuzey Akan'a 19 Mayıs'ta dünyaya gelmesi nedeniyle Kars Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Ayhan Yüreğir ve antrenörü tarafından doğum günü sürprizi yapıldı.

Akan, doğum gününü kutlamak için evine gelen Yüreğir ve antrenörünü karşısında görünce heyecanlanarak teşekkür etti.

Yüreğir, gazetecilere yaptığı açıklamada, koronavirüs nedeniyle alandaki etkinliklerin iptal edildiğini ifade ederek, kendilerinin de 19 Mayıs'ta doğan bazı sporculara evlerinde sürpriz yaptıklarını ifade etti.

Kaynak: AA