19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor Konya'nın ilçelerinde de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, düzenlenen törenlerle kutlandı.

Konya'nın ilçelerinde de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, düzenlenen törenlerle kutlandı.

Yunak'ta tören İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Muhammet Ali Tokdemir'in Hükümet Konağı önündeki Atatürk anıtına çelenk sunmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Tören, Tokdemir tarafından tebriklerin kabulü ile sona erdi. Programa Tokdemir'in yanı sıra daire ve kurum amirleri katıldı.

Seydişehir

Seydişehir'de tören İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Soner Balcı'nın Hükümet Konağı önündeki Atatürk anıtına çelenk sunmasıyla başladı. Daha sonra saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından program sona erdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tören alanında sınırlı sayıda katılım oldu. Katılımcıların sosyal mesafe kuralına riayet ettikleri ve maske taktıkları gözlendi.

Programa Belediye Başkanı Mehmet Tutal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Kibar, İlçe Emniyet Müdürü Kasım Özdemir, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Salih Yahya Koca, siyasi parti temsilcileri ile okul müdürleri katıldı.

Yalıhüyük

Yalıhüyük'te tören İlçe Kaymakamı Muhammed Deniz Kılınç'ın Hükümet Konağı önündeki Atatürk anıtına çelenk sunması ile başladı.

Tören saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti.

Törende konuşan Kılınç, şunları kaydetti:

"Unutulmamalıdır ki 101 yıl önce 19 Mayıs 1919'da başlatılan bağımsızlık mücadelesi ulusal onuru için her türlü imkansızlığa rağmen direnenlerin, bağımsızlığa sahip çıkanların vatanını canından üstün tutanların birlik ve mücadele ruhu içerisinde esarete karşı koyanların yazdığı destandır. Her şeye rağmen kesinlikle bir aydınlığa doğru yürümekteyiz. Bu inancı yaşatan kuvvet yalnız aziz memleket ve milletin hakkındaki sonsuz sevgimiz değil bugünün sırf vatan ve hakikat aşkıyla bir gençlik görmemizdir."

Törendekilerin sosyal mesafe kuralına riayet ederek maske taktıkları gözlendi.

Törene Belediye Başkanı Hasan Koçer, kamu kurum ver kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA