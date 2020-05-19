19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay ve Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay ve Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çağatay, mesajında, milletin tarihte eşi benzeri görülmemiş kahramanlık destanları yazarak gerçekleştirdiği milli mücadelenin en önemli günü olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 101. yıl dönümünü hep birlikte yaşamanın mutluluğu, coşkusu ve heyecanı içerisinde olduklarını belirtti.

Milli mücadelenin başlangıcı olan bu anlamlı günün, Türk gençliğine bayram olarak armağan edildiğini aktaran Çağatay, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Gençlik, bir milletin geleceğidir. Gençlere değer veren, onları en iyi şekilde yetiştirerek kişilikli ve özverili kuşaklar olarak yarınlara hazırlayan milletler, geleceğe güvenle bakabilirler. Nasıl ki bugünlerin mimarı olarak ecdadımıza olan minnettarlığımızı dile getiriyorsak, yarınlarımızın mimarı da gençlerimiz olacaktır. Atasının bu teveccühüne karşılık gençliğimiz kutlu emanete dün nasıl sahip çıktıysa, bugün de sahip çıkmaktadır, inanıyorum ki gelecekte de sahip çıkacaktır."

Tanğlay ise hürriyete ve cumhuriyete giden meşakkatli yolun ilk adımının 19 Mayıs 1919 olduğunu kaydetti.

Tüm dünyayı tehdit eden pandemi sürecinde milli ve dini bayramları hep birlikte el ele kutlamayasak da gelecek güzel günlerin yakın olduğunu belirten Tanğlay, mesajında, "101 yıl önce Bandırma'da bir vapurla başlayıp milli mücadeleyi ateşleyen Samsun'a çıkış, tüm dünyaya Türk milletinin özgürlük ve bağımsızlık ruhunu bir kez daha göstermiş, esaret ve vesayeti kabul etmeyeceğini kanıtlamıştır" ifadesini kullandı.

Rektör Yardım da mesajında, gençlerin ve aziz milletin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Kaynak: AA