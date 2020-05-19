19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.

AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Filiz, mesajında Cumhuriyetin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Kurtuluş Savaşını başlatmak üzere Samsun'a çıkışının 101. yıl dönümünü kutlamanın gururunu ve sevincini yaşadıklarını belirtti.

Samsun'da 19 Mayıs 1919'da yakılan istiklal meşalesinin Amasya, Sivas ve Erzurum'dan geçerek elden ele tüm vatan sathına yayıldığını dile getiren Filiz, şunları kaydetti:

"Tarihimizin önemli dönüm noktalarından biri olan 19 Mayıs, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş, Türk milletinin kurtuluş müjdesi, milletimiz için iftihar kaynağı, gençlerimiz için ise ibret vesilesidir. 19 Mayıs 1919, yenilmiş, yorgun ve fakir düşmüş bir halkın vatanını sahiplenerek, geleceğini yeniden kurmaya giriştiği gündür. İşgal güçlerince milletimize layık görülen kaderi değiştiren Kurtuluş Savaşı, esareti kabullenmeyen bir milletin kahramanlık destanıdır. Vatan sevgisini tüm değerlerin üstünde tutan, bağımsızlığından hiçbir zaman ödün vermeyen Türk milleti, dünya üzerinde yüzlerce yıla dayanan varlığını, sahip olduğu bu özelliğe borçludur. 19 Mayıs 1919 tarihi ve sonrasında kazanılan Kurtuluş Savaşı, yakılan bağımsızlık meşalesi ile mazlum ulusların yolunu aydınlatan, esaret altındaki nice milletlere örnek olan bir bağımsızlık mücadelesidir."

Kaynak: AA