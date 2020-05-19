19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Malatya'nın Hekimhan ve Darende ilçelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde düzenlenen törenlerle kutlandı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Malatya'nın Hekimhan ve Darende ilçelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde düzenlenen törenlerle kutlandı. Hekimhan'da Atatürk Anıtı önündeki törende Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mahmut Karaca tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Törene Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hakan Kırmızı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cafer Dilek, daire amirleri ve öğretmenler katıldı. Törene katılanların maske takıp sosyal mesafeye uydukları görüldü. Darende 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Darende'de törenle kutlandı. Hükümet Konağı önündeki törende Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Müdür vekili Muhammet Mercimek, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi. Kaynak: AA