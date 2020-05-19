19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi. Adalet Sarayı önünde Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulduğu törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafenin korunduğu törene Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ercan Güneş ve bazı kurum çalışanları katıldı. Kaynak: AA