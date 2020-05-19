19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor Atatürk anıtının Türk bayraklarıyla donatılması Türk bayraklarıyla şehir turu atan konvoyun geçişi Bando takımının Ömer Halisdemir Meydanı'ndan Derbent Kavşağı'na kadar yürüyerek marş ve şarkı seslendirmesi 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor NİĞDE - 19 Mayıs Atatürk'ü...

Atatürk anıtının Türk bayraklarıyla donatılması Türk bayraklarıyla şehir turu atan konvoyun geçişi Bando takımının Ömer Halisdemir Meydanı'ndan Derbent Kavşağı'na kadar yürüyerek marş ve şarkı seslendirmesi 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor NİĞDE - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı törenlerle kutlandı. Niğde'de de Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Kutlamalar kapsamımda bando takımı, Ömer Halisdemir Meydanı'ndan Derbent Kavşağı'na kadar yürüyerek marş ve şarkı seslendirdi. Programda sosyal mesafeye dikkat edildi. Kaynak: AA