19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor Sivas'ın Şarkışla, Ulaş ve Suşehri ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı törenlerle kutlandı.

Sivas'ın Şarkışla, Ulaş ve Suşehri ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı törenlerle kutlandı.

Şarkışla ilçesinde 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda düzenlenen törende sağlık ekipleri alana gelenlerin ateşlerini kontrol etti.

Katılımcıların maske taktığı ve sosyal mesafeye özen gösterildiği törende Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Faruk Ayçiçek, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Ulaş

Ulaş Hükümet Konağı alanında yapılan törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

İlçe Gençlik ve Spor Müdür Vekili Bülent Çezik öğretmenlerle Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında okullarda bayram yapılamamanın üzüntüsünün yaşandığını söyleyen Çezik, şunları kaydetti:

"Bugün Mustafa Kemal Atatürk'ün tutuşturduğu kurtuluş meşalesinin Anadolu'da elden ele, gönülden gönüle dolaşmasının 101. yıl dönümüdür. Türk milletinin vatanı ve değerleri için verdiği onurlu mücadelenin adı olan 19 Mayıs'ın 101. yıl dönümüne ulaşmanın mutluluğu ve heyecanını yürekten yaşıyoruz."

Suşehri

Suşehri Hükümet Konağı önünde bulunan Atatürk Anıtı'na, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Suat Yüksel tarafından çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Yüksel, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde başlayan kurtuluş mücadelesinin ilk adımının atıldığı gün olan 19 Mayıs'ın 101. yıl dönümünü kutladıklarını ifade etti.

Yüksel, 19 Mayıs'ın Türk milletinin bağımsızlığını kazanmada ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu yolunda atılmış en önemli adım olduğunu vurgulayarak, "Cumhuriyeti gençlerimize emanet eden, 19 Mayıs'ı da gençlerimizin bayramı yapan Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Milli Mücadelemizin tüm kahramanlarını, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum." dedi.

Kaynak: AA