19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Şarköy ilçesinde tören düzenlendi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Şarköy ilçesinde tören düzenlendi. Sahil Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törende, Gençlik Hizmetleri İlçe Spor Müdürü Davut Ertiryaki ile salon sporları öğrencileri, anıta çelenk sundu. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi. Törene Belediye Başkanı Alpay Var, İlçe Milli Eğitim Müdürü Barış Elma, siyasi parti temsilcileri ve okul müdürleri de katıldı. Kaynak: AA