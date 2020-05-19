19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor
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19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Trabzon, Ordu, Giresun, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt'ta çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor
19.05.2020 13:10 | Son Güncelleme: 19.05.2020 13:10

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Trabzon, Ordu, Giresun, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt'ta çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Trabzon'da, İl Gençlik ve Spor Müdürü Birdal Öztürk ve beraberindekiler, Valilik önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Öztürk ve beraberindekiler, saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı'nı okudu.

Ayrıca tören alanının üzerinde Türk bayrağı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı flamasını taşıyan iki paramotor uçuş yaptı.

İl genelindeki bütün stat ve yurtlarda saat 19.19'da ışıklar açılarak İstiklal Marşı okunacak. Aynı saatte, Beşirli Spor Kompleksi'nde de Trabzon'da bulunan milli sporcuların milli formaları ile İstiklal Marşı okuyacağı program gerçekleştirilecek.

Ordu

Ordu'da İl Gençlik ve Spor Müdürü Mustafa Genç, Şarkiye Mahallesi'ndeki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Kovid-19 tedbirleri altında gerçekleştirilen törende katılımcılar, saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı'nı okudu.

Törene, siyasi parti temsilcileri ve diğer ilgililer katıldı.

Giresun

Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Bulut ve beraberindekiler, Hükumet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk koydu.

Törende katılımcılar saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nı okudu.

Öte yandan kentte, Vefa Sosyal Destek Grubu aracılığıyla vatandaşlara Türk bayrağı dağıtıldı.

Artvin

Artvin'de Kovid-19 tedbirleri göz önünde bulundurularak Valilik önünde düzenlenen törende, Gençlik ve Spor Müdürü Mustafa Demirkıran Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Çok az sayıda kişinin katılımıyla yapılan tören, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Törene katılanların maske takarak sosyal mesafe kuralına uyduğu gözlemlendi.

Öte yandan, kentin cadde ve sokakları bayraklarla donatıldı.

Gümüşhane

Gümüşhane'de İl Gençlik ve Spor Müdürü Mücahit Atalay ve sporcular, Valilik önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından katılımcılar alandan ayrıldı.

Bayrama özel etkinlikler, saat 19.19'da balkonlardan okunacak İstiklal Marşı ile devam edecek.

Bayburt

Bayburt'ta, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Hükumet Meydanı'nda gerçekleştirilen törende, Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Köse tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.

Kentteki cadde, sokak ve binalara da bayraklar asıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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