19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor

İzmir, Aydın, Manisa, Denizli ve Uşak'ta, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı törenlerle kutlandı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor
19.05.2020 13:08 | Son Güncelleme: 19.05.2020 13:08

İzmir, Aydın, Manisa, Denizli ve Uşak'ta, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı törenlerle kutlandı.

İzmir'deki törenler, İzmir Gençlik ve Spor Müdürü Nüammer Uslu ve müdürlük çalışanlarının Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtına çelenk sunmasıyla başladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında törene katılanlar maske taktı, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

İl Gençlik ve Spor Müdürü Uslu, törende yaptığı konuşmada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkmasıyla İstiklal Mücadelesi'ni başlattığını söyledi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 101. yılının kutlandığını hatırlatan Uslu, "Bu tarihi bilinçle, özgüven içerisinde geleceğe ümitle bakıyoruz. Türkiye, mevcut kazanımlarını daha da ileriye taşıyacak. Güçlü geçmişiyle parlak geleceğini tamamlayarak yükselmeye devam edecektir. Sevgili gençler, binlerce şehit vererek sıkıntı ve yokluklar içinde büyük özverilerle kurulan Türkiye Cumhuriyeti sizlere emanet. Bu değerli emaneti yaşatmak, sonsuza kadar korumak ve gelecek kuşaklara aktarmak en başta gelen görev ve sorumluluğunuzdur." diye konuştu.

Törene MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin de katıldı.

Kutlama kapsamında, Türk bayraklarıyla süslenen Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait 2 savaş gemisi İzmir Körfezi'ne demirledi.

Paraşütçüler gösteri yaptı

Denizli'deki törenler İl Gençlik ve Spor Müdürü Ahmet İbanoğlu'nun, valilik önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk koymasıyla başladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, törene katılanlar maske takarken, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Törene bazı Denizli milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Değirmenci de katıldı.

Manisa'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında, Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk ve Milli Egemenlik Anıtı'na Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk tarafından çelenk sunuldu.

Törene katılanlar maske takıp sosyal mesafe kuralına uydu.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunduğu tören sırasında Spil Dağı'ndan kalkan 20'ye yakın paraşütçü Manisa semalarında dolaştı.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, vatandaşlara 5 bin Türk bayrağı, Manisa Büyükşehir Belediyesi de Atatürk'ün Nutuk kitabını dağıttı.

Aydın'da da Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, Valilik önündeki Atatürk Anıtı'na, Uşak'ta ise Gençlik ve Spor İl Müdürü Tahir Emre Can, 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün, Acun Ilıcalı'nın kulübü satın almak istediğini doğruladı Haber
Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün, Acun Ilıcalı'nın kulübü satın almak istediğini doğruladı
Son dakika: Suriye'de savaş bitebilir! Esed rejimi ve muhalifler masaya oturacak Haber
Son dakika: Suriye'de savaş bitebilir! Esed rejimi ve muhalifler masaya oturacak
Karantina bölgesine girmeye çalışırken yakalanan şahıs, kesilen cezaya ağlayarak itiraz etti Haber
Karantina bölgesine girmeye çalışırken yakalanan şahıs, kesilen cezaya ağlayarak itiraz etti
Bir kadınla evli olduğu söylenen Zeynep Korel'den, Bergüzar'a yaylım ateşi: Konuşursam evden çıkamaz Haber
Bir kadınla evli olduğu söylenen Zeynep Korel'den, Bergüzar'a yaylım ateşi: Konuşursam evden çıkamaz
Bakan Soylu, Gazeteci Müyesser Yıldız'a sert çıktı: Bir PKK bir de sen üzülmüşsün Haber
Bakan Soylu, Gazeteci Müyesser Yıldız'a sert çıktı: Bir PKK bir de sen üzülmüşsün
İslamiyet'e ve Hz. Muhammed'e hakaret eden Fırat Erez tutuklandı Haber
İslamiyet'e ve Hz. Muhammed'e hakaret eden Fırat Erez tutuklandı
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 28'e yükseldi
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 28'e yükseldi
Kim Milyoner Olmak İster'de çıkan Sabri Sarıoğlu sorusu, sosyal medyayı salladı
Kim Milyoner Olmak İster'de çıkan Sabri Sarıoğlu sorusu, sosyal medyayı salladı
Brezilyalı TikTok fenomeni çene cerrahıyla evlendikten sonra bambaşka bir görünüme kavuştu
Brezilyalı TikTok fenomeni çene cerrahıyla evlendikten sonra bambaşka bir görünüme kavuştu
Prof. Dr. Ersoy, Akdeniz bölgesi için uyardı: 8 şiddetinden büyük depremden etkilenebilir
Prof. Dr. Ersoy, Akdeniz bölgesi için uyardı: 8 şiddetinden büyük depremden etkilenebilir
Yabancı futbolcuların korona nedeniyle yaptığı yüzde 15'lik maaş indirimine Tanju Çolak'tan eleştiri: Dalga mı geçiyorlar?
Yabancı futbolcuların korona nedeniyle yaptığı yüzde 15'lik maaş indirimine Tanju Çolak'tan eleştiri: Dalga mı...
Son Dakika: 15 ilde uygulanacak seyahat kısıtlaması 15 gün daha uzatıldı
Son Dakika: 15 ilde uygulanacak seyahat kısıtlaması 15 gün daha uzatıldı
Müge Anlı'nın ekrana dönüş tarihi belli oldu
Müge Anlı'nın ekrana dönüş tarihi belli oldu
ABD Başkanı Trump, Dünya Sağlık Örgütü'ne 'esaslı bir reform' için 30 gün süre verdi
ABD Başkanı Trump, Dünya Sağlık Örgütü'ne 'esaslı bir reform' için 30 gün süre verdi
Denetim yapan doktorun koronavirüs testi pozitif çıkınca 50 berber karantinaya alındı
Denetim yapan doktorun koronavirüs testi pozitif çıkınca 50 berber karantinaya alındı
Beşiktaş paylaşımı yapan Bursasporlu Yiğit Şengil, takımdan gönderildi
Beşiktaş paylaşımı yapan Bursasporlu Yiğit Şengil, takımdan gönderildi
Prof. Dr. Aynur Eren Topkaya: Koronavirüsü belirtisiz geçirenler, belirti gösterenlerden daha fazla
Prof. Dr. Aynur Eren Topkaya: Koronavirüsü belirtisiz geçirenler, belirti gösterenlerden daha fazla
Bilim insanları yaşlanmayı hızlandıran yiyecekleri tespit etti
Bilim insanları yaşlanmayı hızlandıran yiyecekleri tespit etti
Tatil sezonunu açan Şeyma Subaşı, peş peşe bikinili pozlarını paylaştı
Tatil sezonunu açan Şeyma Subaşı, peş peşe bikinili pozlarını paylaştı
Askerlik anısını anlatan Faik Işık, canlı yayında küfür etti
Askerlik anısını anlatan Faik Işık, canlı yayında küfür etti
Karantinada olan Hadise'nin yeni pozları yüz binlerce beğeni aldı
Karantinada olan Hadise'nin yeni pozları yüz binlerce beğeni aldı
Dünya Tabipler Birliği, Almanya'nın turizm planına karşı çıktı: İkinci dalga gelir ve daha sert olur
Dünya Tabipler Birliği, Almanya'nın turizm planına karşı çıktı: İkinci dalga gelir ve daha sert olur
ABD Başkanı Trump: Koronaya karşı hidroksiklorokin kullanıyorum
ABD Başkanı Trump: Koronaya karşı hidroksiklorokin kullanıyorum
Alanya'da Rus turist çırılçıplak havuza girdi
Alanya'da Rus turist çırılçıplak havuza girdi
İtalyan modacı, koronavirüse özel üç parçadan oluşan bikini tasarladı
İtalyan modacı, koronavirüse özel üç parçadan oluşan bikini tasarladı
Uzun süre sonra canlı yayına katılan Mehmet Ali Erbil, sevenlerine çağrı yaptı: Evde kalın
Uzun süre sonra canlı yayına katılan Mehmet Ali Erbil, sevenlerine çağrı yaptı: Evde kalın
11 günlük kız bebeğinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 25 kişi karantinaya alındı
11 günlük kız bebeğinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 25 kişi karantinaya alındı
Bursa'da 20 dönümlük alana taşlarla dev Atatürk imzası oluşturuldu
Bursa'da 20 dönümlük alana taşlarla dev Atatürk imzası oluşturuldu
Kars'ın Kağızman ilçesinde 7 teröristin etkisiz hale getirilmesiyle Çemçe grubu tamamen yok edildi
Kars'ın Kağızman ilçesinde 7 teröristin etkisiz hale getirilmesiyle Çemçe grubu tamamen yok edildi
Park halindeki otomobile yaslandığı için darp edilen kişi hayatını kaybetti
Park halindeki otomobile yaslandığı için darp edilen kişi hayatını kaybetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli Mehmet Cahit Turhan Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Neva Emrah Ersin Korkut Serenay Sarıkaya
Spor Neymar Ali Koç Fatih Terim Ivan Obradovic Robert Prosinecki
Daha Fazla Kabine Haziran 19 Mayıs Fenerbahçe
Şu an buradasınız: 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.5.2020 13:08:49. #1.15#
title