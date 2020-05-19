19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Kırklareli Ticaret Borsası (KTB) Başkanı Turhan Altıntel, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kırklareli Ticaret Borsası (KTB) Başkanı Turhan Altıntel, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Altıntel, mesajında, geçmişte verilen mücadelelerin öneminin genç kuşaklara en iyi şekilde anlatılması gerektiğini belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurtuluş mücadelesinin meşalesini tutuşturmak için Samsun'a ayak bastığı 19 Mayıs'ın önemli bir gün olduğunu bildiren Altıntel, "Kurtuluş mücadelemizin sembol günü olan bu günün, Türkiye Cumhuriyeti'nin teminatı değerli gençlerimize armağan edilmesi, Gençlik ve Spor Bayramı olarak ilan edilmesi son derece anlamlıdır." ifadesini kullandı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs'ı, gençlere armağan etmesinin de ayrı bir öneme sahip olduğunu aktaran Altıntel, mesajında şunlara yer verdi:

"Bu değerli emaneti sonsuza kadar yaşatmak ve korumak da gençlerimizin görevidir. Bizlerin de dünyadaki ilerleme yarışında ülkemizin en büyük güvencesi ve milletimizin en büyük zenginliği gençlerimize olan inancı ve güveni tamdır. İnanıyorum ki gelecekte ülke yönetiminde söz sahibi olarak ülkemizi çağdaş uygarlık seviyesine sizler taşıyacaksınız."

Kaynak: AA