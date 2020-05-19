19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Gaziantep, Adıyaman, Kilis, Malatya, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde düzenlenen törenlerle kutlandı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Gaziantep, Adıyaman, Kilis, Malatya, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde düzenlenen törenlerle kutlandı.

Gaziantep'te 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki törende, Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay, Atatürk Anıtı'na çelenk koydu.

Kovid-19 önlemleri kapsamında, az kişinin katıldığı tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla son buldu.

Adıyaman

Adıyaman'da Valilik bahçesinde düzenlenen törende, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, Atatürk Anıtı'na çelenk koydu. Daha sonra saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.

Törene CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı antrenör ve sporcular ile siyasi parti temsilcileri katıldı.

Törene katılanların maske takıp sosyal mesafeye uydukları görüldü.

Kilis

Kilis'te de Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Gençlik ve Spor İl Müdürü Bahattin Yetim tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunduğu törene Kilis Valisi Recep Soytürk, Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut ve ilgililer katıldı.

Malatya

Malatya'da Atatürk Caddesi'nde düzenlenen törende Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu bekir Kayhan, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşundan bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Kayhan, 19 Mayıs'ın milletin bir defa daha şaha kalkışının göstergesi olduğunu söyledi.

19 Mayıs'ın Türk milletinin azminin ve manevi gücünün ispatı olduğunu ifade eden Kayhan, "19 Mayıs, milli egemenlik ve milli iradenin hakimiyet günüdür. 19 Mayıs, geleceğimizin teminatı olan gençliğimize güvenin sembolüdür. 19 Mayıs ruhu Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlık ateşini temsil ettiği gibi, bu ülkenin evlatlarının da el ele, gönül gönüle verdiği zaman üstesinden gelemeyeceği hiçbir meselenin olmayacağını anlatmaktadır." diye konuştu.

Törene katılanların maske takıp sosyal mesafeye uydukları görüldü.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta Atatürk Meydanı'nda düzenlenen törende Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, Atatürk Anıtına çelenk sundu.

Daha sonra törene katılanlar maske takıp sosyal mesafeye uyarak saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşını okudu.

Törene, CHP İl Başkanı Esat Şengül ve yönetim kurulu üyeleri ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde görevli şube müdürleri, antrenör ve sporcular katıldı.

Vatandaşların da tören alanının dışından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'na eşlik ettiği görüldü.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da yeni şehitlik anıtında tören düzenlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü İbrahim Halil Alp, şehitlik anıtına çelenk sundu. Saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

İl Müdürlüğü personelinin maske takıp sosyal mesafeye uyarak gerçekleştirdiği törene, çevredeki bazı vatandaşlar da katıldı.

Kaynak: AA