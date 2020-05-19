19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Bulanık ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.

Bulanık ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.

Bulanık Hükümet Konağı önünde sosyal mesafe kurallarına uyularak düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na, Bulanık Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü çelengi sunuldu.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve şehitler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona eren programa, Bulanık Gençlik Spor ve Milli Eğitim Şube Müdürü Tekin Erdoğan, bazı kurum amirleri, antrenörler ve sporcular katıldı.

Kaynak: AA