19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Muş'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 101. yıl dönümünü dolaysıyla tören düzenlendi.

Muş'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 101. yıl dönümünü dolaysıyla tören düzenlendi.

Muş Gençlik ve Spor Müdürü Emrullah Güler'in Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Güler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk milletinin kurtuluşu ve vatanın bölünmez bütünlüğü için 19 Mayıs 1919'da başlattığı harekatla milletin sönmek üzere olan umutlarının canlandığını, sonsuza kadar yaşayacak olan Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığını söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uygun kutlanan törene, Gençlik ve Spor Müdürlüğü idareci ve personelleri de katıldı.

Kaynak: AA