19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Malazgirt ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi.

Malazgirt ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uyularak düzenlenen törende, Malazgirt Gençlik ve Spor Müdürü Ferdi Yağcı Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona eren programa, Garnizon Komutanı Personel Asteğmen Fatih Yiğit, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve sporcular katıldı. Kaynak: AA