19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor Hakkari'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Hakkari'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi. Valilik önünde düzenlenen törende, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, Atatürk anıtına çelenk sundu. Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi. Törene, Emniyet Müdür Yardımcısı Ahmet Irmak, İl Jandarma Komutan Yardımcısı kıdemli Albay Burhan Aydın, Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür ve siyasi parti temsilcileri katıldı. Kaynak: AA