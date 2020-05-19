19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
Adıyaman Valiliği bahçesinden düzenlenen tören Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş'in Atatürk Anıtı'na çelenk koyması Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ADIYAMAN - Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında sosyal mesafeye dikkat edilerek 19 Mayıs Atatürk'ü...
19.05.2020 10:58 | Son Güncelleme: 19.05.2020 10:58
Adıyaman Valiliği bahçesinden düzenlenen tören
Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş'in Atatürk Anıtı'na çelenk koyması
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ADIYAMAN - Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında sosyal mesafeye dikkat edilerek 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.
Kaynak: AA