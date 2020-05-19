19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Adıyaman Valiliği bahçesinden düzenlenen tören Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş'in Atatürk Anıtı'na çelenk koyması Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ADIYAMAN - Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında sosyal mesafeye dikkat edilerek 19 Mayıs Atatürk'ü...

Adıyaman Valiliği bahçesinden düzenlenen tören Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş'in Atatürk Anıtı'na çelenk koyması Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ADIYAMAN - Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında sosyal mesafeye dikkat edilerek 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi. Kaynak: AA