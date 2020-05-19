19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Malkara ilçesinde tören düzenlendi.
19.05.2020 10:28 | Son Güncelleme: 19.05.2020 10:28
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Malkara ilçesinde tören düzenlendi.
Hükumet Meydanı'ndaki Atatürk heykeli önünde düzenlenen törende, Gençlik Hizmetleri İlçe Spor Müdürü Remzi Barış ve 2 tekvando sporcusu heykele çelenk sundu.
Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.
Törene Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, siyasi partilerin temsilcileri, sporcu ve antrenörler katıldı.
Kaynak: AA