19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Malkara ilçesinde tören düzenlendi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Malkara ilçesinde tören düzenlendi. Hükumet Meydanı'ndaki Atatürk heykeli önünde düzenlenen törende, Gençlik Hizmetleri İlçe Spor Müdürü Remzi Barış ve 2 tekvando sporcusu heykele çelenk sundu. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi. Törene Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, siyasi partilerin temsilcileri, sporcu ve antrenörler katıldı. Kaynak: AA