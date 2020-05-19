19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda anlamlı mesaj
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19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda anlamlı mesaj

Erzincan'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda öğrenciler Atatürk'ün gençliğe hitabesini okudu.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda anlamlı mesaj
19.05.2020 09:53 | Son Güncelleme: 19.05.2020 09:53

Erzincan'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda öğrenciler Atatürk'ün gençliğe hitabesini okudu.

2019- 2020 eğitim- öğretim yılı 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları korona virüsü nedeni ile Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Erzincan Spor Lisesi öğretmenleri işbirliği ile kutlandı. Kutlama programı çerçevesinde Erzincan Spor Lisesi Öğretmeni Elçin Karakaş ve öğrencileri Atatürk'ün gençliğe hitabesini okudu. Daha sonra diğer okul öğrencileri gençliğin ataya cevabını seslendirdiler. Program sonunda Erzincan Spor Lisesi öğretmenleri dev Türk bayrağını omuzlayarak uzaydan görünen Atatürk portresine yürüdüler.

Sosyal mesaj olarak; "Gençler! siz evinizde kalın, biz sizin için buradayız." dediler. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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