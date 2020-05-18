19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
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19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

Gaziantep'te bazı siyasiler ve protokol üyeleri, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
18.05.2020 19:36 | Son Güncelleme: 18.05.2020 19:36

Gaziantep'te bazı siyasiler ve protokol üyeleri, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, mesajında, 19 Mayıs'ın vatanı için can vermeye hazır olan yüce bir millete armağan edilmiş bir gün olduğunu belirtti.

Türk milletinin tarihinde yeni bir sayfa açan ve kurtuluş mücadelesini başlatan bu yolculuğun Samsun üzerinden Anadolu'ya geçtiğini belirten Şahin, "Bu anlamlı günün yıl dönümünde, bilgi, fazilet ve irfanla donanmış, karakterli, ahlaklı, kişilikli, vatanına, milletine sahip çıkan, bunları yüceltmek için tüm imkanları seferber eden bir gençlik idealinde olan Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile Milli Mücadele'nin tüm kahramanlarını saygıyla minnetle şükranla yad ediyor, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de bu önemli günde Türk milletinin büyük uyanışının gerçekleştiğini, işgalci güçlere karşı başkaldırının başladığını aktararak, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk 'ya istiklal, ya ölüm' sloganıyla millet egemenliğine dayanan, tam bağımsız bir devlet kurma kararının yaşama geçirildiği büyük gündür." değerlendirmesinde bulundu.

CHP Gaziantep İl Başkanı Hayri Sucu ise mesajında, "Sahip olduğumuz tüm hak ve özgürlükler bundan 101 yıl önce vatanı kurtarmak için İstanbul'dan yola çıkan ve 19 Mayıs 1919'da Samsun'a adım atan Mustafa Kemal Atatürk'e ve silah arkadaşlarına borçluyuz." ifadelerine yer verdi.

İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek de 19 Mayıs'ın birlik ve beraberliğin, azim ve kararlılığın, cesaret, kahramanlığın, istiklal ve istikbal arzusunun simgelendiği Türkiye Cumhuriyeti tarihinin dönüm noktalarından biri olduğunu bildirdi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu da gençlere güveninin tam olduğunu belirterek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun'a çıkışının, Türk Milleti'nin makus talihini değiştiren tarihi ve stratejik bir girişim olduğunu kaydetti.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ise gençliğin milletin gücü ve yarınları olduğuna işaret ederek, gençlerin çıkabilecek her sorunun üstesinden gelebilecek ölçüde nitelikli, bilgili ve ideal sahibi insanlar olarak yetişmeleri şart olduğunu belirtti.

Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç da gençlerin bugün ile yarın arasında köprü görevi gördüğünü, güçlü yarınların ve Türkiye Cumhuriyeti'nin teminatı olduğunu kaydetti.

Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçılar Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz da 19 Mayıs 1919'un Türk tarihi için önemli bir dönüm noktası olduğunu ifade ederek, "Vatanımızın bağımsızlığı, milli birlik ve beraberliğimizin teminatı için Samsun'da yakılan meşalenin 101. yılını büyük bir coşku ve gururla kutluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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