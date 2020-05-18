19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
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19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

Muş Valisi İlker Gündüzöz ve Belediye Başkanı Feyat Asya, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ve Gençlik Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
18.05.2020 18:10 | Son Güncelleme: 18.05.2020 18:10

Muş Valisi İlker Gündüzöz ve Belediye Başkanı Feyat Asya, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ve Gençlik Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Gündüzöz, mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 101. yıl dönümünü milletçe kutlamanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

19 Mayıs 1919'da Samsun'da yakılan istiklal meşalesinin Amasya, Sivas ve Erzurum'dan geçerek elden ele, dilden dile tüm vatan sathına yayıldığını aktaran Gündüzöz, şunları kaydetti:

"Türk gençliğinin durmadan, yorulmadan çalışacağına olan inancım tamdır. Tarihimizin parıltısı, köklerimizin derinliği ve medeniyetimizin büyüklüğü sizlere her zaman doğru yolu gösteren kılavuz olacaktır. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere milletimizin hür ve memleketimizin baki kalması için canlarını vermekten çekinmeyen aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize de şükranlarımı sunuyorum. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun."

Başkan Asya da mesajında, gençlerin fikir ve görüşlerini önemsediklerine ve gençler için atılan her adımın ülkenin geleceğine yapılan büyük bir yatırım gibi gördüklerine vurgu yaptı.

Türkiye Cumhuriyetinin temelinin fiilen 19 Mayıs'ta atıldığını kaydeden Asya, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Milletimizin emsalsiz fedakarlıkları ile yürütülen İstiklal Savaşı'nın başlatıldığı bu tarihi adım milletimizin birlik, beraberliğinin ve ortak değerlerde kenetlenme iradesinin de adı olmuştur. Bizim en temel görevimiz, gençlerimize kalkınmış ve gelişmiş bir şehir bırakmaktır. Ülkemizde özellikle son 18 yıl içinde hükümetlerimizin üstün gayretleriyle birçok alanda devrim niteliğinde önemli reformlar gerçekleştirildi. Bizler de bu minval üzere kendi yerelimizde gençlerimize yönelik çalışmalar yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle vatanı için canını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle anar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutlarım."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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