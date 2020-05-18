19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Muğla Valisi Esengül Civelek, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Muğla Valisi Esengül Civelek, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Civelek, mesajında, 19 Mayıs'ın milletin yeniden dirilişi, özgürlük ve bağımsızlık yolunda atılan ilk adım ve aydınlık bir geleceğe olan inancın kuvvetlendiği günün adı olduğunu vurguladı.

İstiklal mücadelesinin başladığı 19 Mayıs'ın, bayram olarak ilan edilip, gençliğe armağan edilmesinin önemine işaret eden Civelek, "Bu, Cumhuriyetin emanet edildiği gençlere duyulan güvenin ve onlara düşen büyük sorumluluğun da göstergesi olmuştur. Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Bütün ümidim gençliktedir' sözünde de vurguladığı gibi sizler, bizim ve bu milletin yarınları, istikbalisiniz." ifadelerini kullandı.

Gençlerin, Cumhuriyetin sağladığı kazanımların bilincinde olarak, Türkiye'nin uygarlık yolunda ilerleyebilmesinin en büyük güvencesi ve teminatı olduğunu aktaran Civelek, şunları kaydetti:

"Gençler, ülkemizi yarınlara, yeni ufuklara, sizler ve sizin fikirleriniz, düşünceleriniz, çalışmalarınız taşıyacak. Bu yolda size olan inancımız ve güvenimiz tamdır. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu kutsal topraklar üzerinde bizlere bağımsız yaşama onuru kazandıran ve eşsiz fedakarlıkları ile milletimizin gönlünde ölümsüzleşen bütün şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, şükran ve saygıyla anıyorum."

Kaynak: AA