19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Bitlis'in Ahlat ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ve Gençlik Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ve Gençlik Haftası dolayısıyla tören düzenlendi. Hükümet Konağı önündeki tören, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Murat Ak'ın Atatürk Anıtına çelenk sunmasıyla başladı. Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla son buldu. Kaynak: AA