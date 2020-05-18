19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ustaoğlu, mesajında, kadim medeniyetlerden, çağdaş devlet anlayışına uzanan tarihi süreçte milletlerin geleceğine yön veren, bağımsız yaşamlarına veya esaret altına girmelerine, hatta tarih sahnesinden silinmelerine vesile pek çok dönüm noktası kaydedildiğini belirtti.

Aziz milletin istikbali için büyük anlam ifade eden dönüm noktalarından birinin de şüphesiz ki, 9. Ordu Müfettişi Mustafa Kemal'in, zor şartlar altında 19 Mayıs 1919'da ulaştığı Samsun'da, milli mücadelenin ilk kıvılcımını ateşlemesi olduğuna işaret eden Ustaoğlu, şunları kaydetti:

"O kıvılcım kısa sürede Anadolu'nun tamamına sirayet etmiş, her türlü imkansızlığa rağmen pes etmeyen milletimizin tüm fertleri, kahraman ordumuzla el ele, omuz omuza kazandığı şanlı zaferle, Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini atmıştır. Devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk de kurtuluş meşalesinin yakıldığı 19 Mayıs gününü, her zaman kıymet verdiği gençlere bayram olarak armağan etmiş, Cumhuriyetin yükseltilip sürdürülmesi görevini de yine, sonsuz güven duyduğu gençlere vermiştir. Geleceğin güçlü ve büyük Türkiye'sinin inşa edilmesinde, gençlerimizin önemli vazifeler üstleneceğine ve büyük başarılar elde edeceğine, bizlerin de inancı tamdır. Bu duygularla, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi bir kez daha rahmetle ve minnetle anıyor, tüm gençlerimizin ve Trabzonlu hemşehrilerimin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor, sevgi, saygı ve muhabbetlerimi sunuyorum."

Kaynak: AA