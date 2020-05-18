19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
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19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

Yalova Valisi Muammer Erol, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
18.05.2020 14:58 | Son Güncelleme: 18.05.2020 14:58

Yalova Valisi Muammer Erol, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Erol mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak üzere Samsun'a çıkışının 101. yıl dönümünün kutlandığını anımsattı.

19 Mayıs'ın, esaret altındaki geleceği reddeden aziz milletin varlık-yokluk mücadelesinin ilk adımı olduğunu belirten Erol, şunları kaydetti:

"Sevgili gençler, büyük fedakarlıklarla kurulan vatanımız, sizlere emanettir. 19 Mayıs 1919'da yükseltilen bağımsızlık meşalesini korumak ve yüceltmek, 19 Mayıs ruhunu anlamak en önemli vazifeniz olmalıdır. Bu çerçevede, geleceğin devlet yöneticileri, siyasetçileri, eğitimcileri, bilim adamları, sanatçıları ve diğer meslek temsilcileri olarak ülkemizi daha da ileriye taşıma noktasında, araştıran, üreten, sorgulayan, aynı zamanda milli ve manevi değerlerine bağlı Kurtuluş Savaşı ruhunu taşıyan bireyler olarak bilimde, fende, ekonomide, uluslararası ilişkilerde, kültür ve sanatta, eğitimde, sporda elde edeceğiniz başarılarla ülkemize değer katmak için elinizden gelen bütün gayreti göstereceğinize olan inancım tamdır."

Ülke ve dünyanın içinden geçtiği zor ve kritik süreçte bayram coşkusunun meydanlarda kutlanamayacağına değinen Erol, gençlerden Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından dijital ortamda oluşturulan bayram etkinliklerine katılmalarını istedi.

Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk

Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk da mesajında, yeni tip koronavirüs salgını süreci nedeniyle bayramların buruk kutlandığını vurguladı.

Atatürk'ün Samsun'a çıkarak İstiklal Mücadelesini başlattığı günün, tarihin sayfalarına altın harflerle yazılan destanın ilk günü olduğuna işaret eden Tutuk, şu ifadeleri kullandı:

"Aziz şehitlerimizin dönemin çok ağır şartlarına rağmen canları pahasına savundukları bu cennet vatan üzerinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceği, işte bu istiklal bilinciyle yetişen gençlerimize emanettir. Bu nedenle bizler geleceğimiz olan gençlerimize sonuna kadar güveniyoruz. Geleceğimizin güvencesi olan gençlerimize daha modern bir Yalova emanet etmek için çalışıyoruz. Bizlerden bu hizmet bayrağını alacak olan gençlerimizin de hem ülkemiz hem de kentimiz için var gücüyle çalışacağına eminiz. Bizleri daima gururlandıran, önemli başarılara imza atan gençlerimizin başta olmak üzere tüm hemşehrilerimin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve İstiklal Mücadelemizin bütün kahramanlarını rahmetle, şükranla anıyorum."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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