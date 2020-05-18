19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Dinçer, mesajında, Türk Milletinin var olma mücadelesinin başlangıcını simgeleyen 19 Mayıs 1919'un milletin, kendi özgür iradesine, istiklal ve istikbaline her koşulda sahip çıktığını tüm dünyaya ilan ettiği tarih olduğunu vurguladı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu tarihte Samsun'a ayak basmasının, millet için bağımsızlığın müjdecisi olduğunu belirten Dinçer, şunları kaydetti:

"Birlik ve beraberlik içerisinde, azim, cesaret, kararlılık ve inançla verilen o eşsiz mücadele, cumhuriyetimizin kuruluşuyla taçlanmıştır. Ülkenin ve milletin geleceğini gençlerde gören Gazi Mustafa Kemal Atatürk, gençlere her zaman güvenmiştir. Bu duygu ve düşüncelerle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını ve şehitlerimizi rahmetle, şükranla anıyorum."

Kaynak: AA