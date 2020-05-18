19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Bilecik Valisi Bilal Şentürk, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Şentürk, mesajında, 19 Mayıs 1919'un, Türk milletinin, tüm zor şartlara rağmen, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde gerçekleştirdiği Milli Mücadele'nin başladığı önemli bir tarih olduğunu ifade etti.

Şentürk, mesajını şöyle sürdürdü:

"Ülkenin içinde bulunduğu durumun bir yazgı olmadığını düşünen ve milletin bağımsızlığını, yine milletin azim ve kararlılığının kurtaracağına inanan Atatürk, büyük fedakarlıklarla kurulan Türkiye Cumhuriyeti'ni geleceğimizin teminatı gençlere emanet etmiştir. Gençlerimiz, bu sorumluluğun bilinciyle çok çalışmalı, ülkemize ve milletimize faydalı bireyler olmaya gayret etmelidir. Bu değerli emanete, tarihimize ve değerlerimize sahip çıkarak, ülkemizi hep birlikte daha müreffeh, daha huzurlu günlere taşımanın gayreti içinde olacağınıza inanıyorum. "

Türk milletinin ve gençlerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayan Şentürk, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, aziz şehitleri ve gazileri rahmet ve minnetle andığını belirtti.

Milletvekili Yaşar Tüzün

CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ise mesajında, Türk gençliğinin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bir asır önce yaktığı meşaleyi daha güçlü bir şekilde aydınlık yarınlara ulaştırma gayretinde olacağını vurguladı.

19 Mayıs 1919'un, özgür ve bağımsız, laik, demokratik, çağdaş ve aydınlık Türkiye Cumhuriyeti'ne uzanan destanın ilk adımı olduğuna değinen Tüzün, "19 Mayıs 1919, Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde ülkeyi işgal eden yedi düvele ve yerli işbirlikçilerine karşı isyan bayrağının açıldığı ve zaferin kazanıldığı tarihin adıdır. Aynı zamanda Cumhuriyet'i emanet ettiği gençlere bayram olarak ilan edilen 19 Mayıs, Gazi Mustafa Kemal'e olan bağlılığımızı haykırma günüdür." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Semih Şahin

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin de mesajında, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve devrimleri ışığında özgür düşünce sahibi, sorgulayan, araştıran ve öğrenen tüm gençliğin, anlamlı bayramını kutladığını bildirdi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını minnetle andığını belirten Şahin, şunları kaydetti:

"Bir asır önce tarihimizin sayfalarına altın harflerle yazılan 19 Mayıs 1919, 'yenilmiş, zedelenmiş, yorgun ve fakir' düşmüş bir halkın vatanını sahiplenerek, geleceğini yeniden kurmaya giriştiği gündür. Tüm olumsuzluklara rağmen Atatürk ve silah arkadaşları önderliğinde tüm halkımızca verilen büyük mücadele sonucunda kurulan Türkiye Cumhuriyeti gençlerimize emanettir. Bu emaneti sonsuza kadar korumak ve yaşatmak, gelecek nesillere en iyi şekilde aktarmak gençlerimizin en başta gelen görevidir."

Kaynak: AA