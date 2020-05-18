19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Gaziantep'te bazı siyasiler, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

Gaziantep'te bazı siyasiler, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, mesajında, salgınla mücadele edilen bu zorlu günlerde 19 Mayıs heyecanıyla Kadir Gecesinin maneviyatının aynı anda yaşanacağını belirtti.

Bugünlerin millet ve ülke adına çok daha güzel sağlık dolu yarınlara kapı aralamasını dileyen Bakbak, "Gençlerimizden beklentimiz ve isteğimiz bilime, teknolojiye merak duysunlar, azimle çalışsınlar. Çünkü biz onlardan milli ve manevi değerlerine sahip çıkan; ülkesinin geleceğinde söz sahibi olmak için azimle çalışan üreten bir gayretin içinde olmalarını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

AK Parti Milletvekili Nejat Koçer ise 19 Mayıs'ın onurlu bir milletin, köklü bir devletin kaderinin yazıldığı, bağımsızlık mayasının yeniden bu topraklara çalındığı parlak bir gün olduğunu belirtti.

Tarihe altın harflerle yazılmış İstiklal Mücadelesini ortaya koyan o ruhun bugün halen canlı olduğuna işaret eden Koçer, şunları kaydetti:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyeti emanet ettiği gençler; vatan, bayrak ve millet sevgisinin her şeyden üstün tutulduğu İstiklal Mücadelesi ruhuyla ülkemizi çok daha ileriye taşıma kararlılığı ve azmiyle çalışmaktadır. Gençlerimizin Cumhuriyetimize, istiklalimize, ve istikbalimize sahip çıkacağına, kendilerine duyulan güvene layık olacağına, modern, güçlü ve müreffeh bir Türkiye'nin ilelebet var olması için tüm güçleriyle çaba göstereceğine olan inancım tamdır."

AK Parti Milletvekili Mehmet Sait Kirazoğlu da istiklal mücadelesinin sembolü olan 19 Mayıs'ın geleceğimizin teminatı ve umudu olan gençlere verilen önemin göstergesi olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"İstiklal şuuruyla yetişen gençlerimiz, tarihlerine sahip çıkmaları, milli değerlerine bağlılıkları, her açıdan nitelikli ve donanımlı olmaları sayesinde, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine taşımada temel unsur konumundadırlar. Tıpkı Mehmet Akif Ersoy'un dizelerinde bahsettiği Asım'ın Nesli gibi; iman, irfan, fazilet ve bilgi ile donanmış, karakterli, ahlaklı, kişilikli, vatanına, milletine ve dinine sahip çıkan, dahası bunları yüceltmek için tüm imkanları seferber eden bir nesil."

AK Parti İl Başkanı Mehmet Eyup Özkeçeci ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'da başlattığı bağımsızlık mücadelesinin tarihe gömülmek istenen bir milletin küllerinden tekrar doğuşunun ilk adımı olduğuna işaret ederek, herkesin 19 Mayıs'ını kutladı.

Kaynak: AA